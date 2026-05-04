BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası ekiplerin sahada yoğun şekilde görev yaptığını açıkladı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü ile Merkez Kayıboyu Mahallesi'nde gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer, Karasu Çayı Taşkın Kontrol Tesisi üzerindeki geçiş yapılarında oluşabilecek tıkanmalara karşı iş makineleriyle temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, akıntıyla taşınan ağaç ve rüsubatların kaldırılmasıyla suyun akışının güvenli şekilde sağlandığı ifade edildi.

Öte yandan Kınık Köyü İnegöl-Pazaryeri yolu üzerinde oluşan yüzey suyu birikintisine ekiplerin hızlı müdahale ettiği, drenaj kanallarının temizlenerek suyun tahliye edildiği aktarıldı.

Bölgede herhangi bir taşkın yaşanmazken DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin koordinasyon içinde çalıştığı, risk oluşturabilecek tüm noktalarda ekip ve ekipmanların hazır bekletildiği kaydedildi.

Vali Sözer, şu an için bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı ancak olası risklere karşı teyakkuz halinin sürdüğünü duyurdu.