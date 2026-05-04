İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 24 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 212 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 127'si tutuklanırken, çok sayıda suç ağı ortaya çıkarıldı.

ANKARA (İGFA) - Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 24 il merkezli geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 212 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 127'si tutuklanırken, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan incelemelerde şüphelilerin; çocuklara ait müstehcen içerik bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttükleri, pos tefeciliği yaptıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca sosyal medya ve oltalama (phishing) yöntemleriyle yatırım, ürün satışı ve TOKİ başvurusu temaları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları; yasa dışı bahis sitelerine para akışını sağladıkları ve kişisel veri paylaşımı ile sorgulama faaliyetlerinde bulunduklarının belirlendiğini belirten Bakanlık, operasyonlara katkı sağlayan tüm birimleri tebrik ederek, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.