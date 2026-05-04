Fatma Başkan, belediyenin kendi asfalt plentini ve parke taşı üretim tesisini bu yaz hizmete alacağını duyurdu. Hürriyet, dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlarla daha tasarruflu ve güçlü bir belediye yapısı oluşturduklarını söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İzmit Belediyesinin yeni üretim yatırımlarını duyurdu.

Başkan Hürriyet, belediyenin kendi asfalt plentini ve parke taşı üretim tesisini hizmete almaya hazırlandığını belirterek, 'Az para çok iş' anlayışıyla dışa bağımlılığı azaltacak adımlar attıklarını ifade etti.

Paylaşımında, 'Az para çok iş' mesajı veren Başkan Hürriyet, kendi asfalt plenti ve kendi parke taşının üretme tesisinin bu yaz hizmet vermeye başlayacağını duyurarak, 'Geçen dönem; bütün kamyon ve iş makinelerimizi satın aldığımız gibi, aşevimizi açtığımız gibi, ekipmanları satın alarak birçok işi kendi bünyemizde ve öz gücümüzle yaptığımız gibi bu yıl da dışa bağımlılığımızı azaltmak için yine çok önemli adımlar atıyoruz' dedi.

Vatandaşın verdiği emanet görevi en iyi şekilde kullanmaya ve halkımızın parasını daha tasarruflu nasıl kullanırız diye sürekli kafa yormaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Hürriyet, bu konuda gerçekten ciddi çaba sarf ettiklerini kaydetti.

'KREDİ KULLANMADAN ARAÇ ALIYORUZ'

Yeni yatırımların süreceğini ifade eden Hürriyet, 'Artık kredi bile kullanmadan araçlarımızı satın alır hale geldik. Bu tasarruflarla her yıl ekonomik disiplinimiz daha da artıyor. Bu sayede daha çok üretebilen ve belediyemize daha çok mal kazandıran hamleleri de yapabiliyoruz çok şükür. Nasıl çabaladığımızı zamanla tüm kentimiz görecek' diye konuştu.