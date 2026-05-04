Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde elektrik arıza ekibinin bulunduğu pikap, kar yağışının etkili olduğu Topuk Yaylası Bıçkıyanı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde elektrik arıza ekibinin bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.S. (29) idaresindeki 20 ACG 100 plakalı pikap, kar yağışının etkili olduğu Topuk Yaylası güzergahı Bıçkıyanı köyü mevkisinde bariyere çarptı. Savrulan araç yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. (21) ve S.K. (26) yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.