Zonguldak'ın Ereğli-Alaplı hattına kurulması planlanan kafes balıkçılığı projesi, su ürünleri kooperatiflerini harekete geçirdi. Balıkçılar, projenin geçim kaynaklarını tehdit ettiğini savunarak ortak eylem kararı aldı.

Sina ÇILADIR / ZONGULDAK (İGFA) - Karadeniz Ereğli ile Alaplı arasında hayata geçirilmesi planlanan kafes balıkçılığı projesi, bölgedeki balıkçıların tepkisini çekti. Su ürünleri kooperatifleri, Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi ev sahipliğinde bir araya gelerek projeye karşı ortak hareket etme kararı aldı.

Balıkçılar, projenin avlanma alanlarını daraltacağını ve küçük ölçekli balıkçıların geçim kaynaklarını ciddi şekilde etkileyeceğini savundu.

Toplantıda, çevresel etkiler ve ekonomik sonuçlara yönelik endişeler de öne çıktı.

Kooperatif Başkanı Murat Toprak, kararın bireysel değil, üyelerin ortak iradesiyle alındığını belirterek, 'Hiçbir proje balıkçının emeğinin ve geleceğinin önüne geçemez' dedi.

Katılımcılar, kafes balıkçılığının deniz ekosistemine zarar verebileceğini, yem atıkları ve kimyasal kullanımının su kalitesini düşürebileceğini ifade etti. Avlanma sahalarının daralacağı endişesi de toplantıda dile getirildi.

Zonguldak ve çevre illerden çok sayıda kooperatif temsilcisinin destek verdiği toplantı, sürecin birlikte takip edilmesi ve eylem planı hazırlanması kararıyla sona erdi.