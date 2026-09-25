GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi, şehir genelinde altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, farklı mahallelerde eş zamanlı olarak bakım, onarım ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri, farklı mahalle ve noktalarda eş zamanlı olarak bakım, onarım, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarihi Millet Bahçesi'nde çevre temizliği gerçekleştirirken, şehir genelindeki yeşil alanlarda da bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ayrıca ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve kent estetiğini korumak amacıyla budama çalışmalarına devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise, kanalizasyon terfi merkezinde bakım çalışması gerçekleştirilirken, Teyyaredüzü Mahallesi 150 Nolu Sokak'ta kanalizasyon baca çalışması yapılıyor.

Aynı mahallede bulunan Batlama Sanayi Caddesi'nde de içme suyu hattı çalışması yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, Çıtlakkale Mahallesi 120 Nolu Sokak'ta parke yol ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştiriyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, şehir genelindeki çalışmaların ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda planlı şekilde sürdürüleceğini belirterek, daha temiz, düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir Giresun için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.