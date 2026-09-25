Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü'nün resmi açılışında konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yerel medyanın demokrasinin güçlenmesindeki rolüne dikkat çekti. Duran, dezenformasyonla mücadele, medya okuryazarlığı ve yapay zekânın iletişim alanındaki dönüşümüne ilişkin önemli mesajlar verdi.

SAKARYA (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürlüğünün resmî açılış töreni, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya'nın yanı sıra Kocaeli, Bolu, Düzce ve Zonguldak'taki yerel basın kuruluşlarına da hizmet verecek Bölge Müdürlüğü'nün açılışında konuşan İletişim Başkanı Duran, yeniden hizmete açılan müdürlüğün yerel basın kuruluşlarına, medya mensuplarına ve Sakarya'ya hayırlı olmasını diledi.

'BİK, MEDYA EKOSİSTEMİNİN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİ'

Basın İlan Kurumunun 1961'den bu yana medya ekosisteminin önemli kurumlarından biri olduğunu belirten Duran, kurumun resmî ilan ve reklamların süreli yayınlara adil şekilde dağıtılmasını sağlayarak basın kuruluşlarına destek verdiğini söyledi. BİK'in gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik eğitim, proje ve destek mekanizmalarının da önemli olduğunu ifade eden Duran; kredi destekleri, İŞKUR ile yürütülen nitelikli insan kaynağı projeleri ile iletişim fakülteleriyle gerçekleştirilen eğitim ve staj programlarına dikkat çekti.

'İŞ BİRLİĞİNİ, KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNÜ ÖNEMSİYORUZ'

Duran, dünyanın belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiğini belirterek, Türkiye'nin bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabalar yürüttüğünü söyledi. Türkiye'nin uluslararası krizlerin çözümünde diplomatik yöntemleri ve çok taraflı iş birliğini savunduğunu ifade eden Duran, 'İş birliğini, krizlerin çözümünü önemsiyoruz. Bunun için de gayretimizi sürdüreceğiz.' dedi. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği temaslara da değinerek, Türkiye'nin küresel meselelerde adalet ve hakkaniyet vurgusunu sürdürdüğünü ifade etti.

2027 yılının Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı olduğunu hatırlatan Duran, İletişim Başkanlığının yıl boyunca iki ülke ilişkilerinin ele alınacağı çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini belirtti. Duran, ikinci yüzyılda iki ülkenin birbirlerinin önceliklerini daha iyi anlayarak ilişkileri güçlendirmesini ve sosyal-kültürel alanlardaki iş birliklerinin çeşitlendirilmesini beklediklerini söyledi.

İletişim alanında dijitalleşme, yapay zekâ ve algoritmaların haber üretimi ve bilgi dolaşımını önemli ölçüde değiştirdiğini belirten Duran, bu dönüşümün sunduğu fırsatlardan medya ve toplumun yararlanması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Dezenformasyon ve manipülasyonun iletişim ekosistemi açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirten Duran, 'Bir yandan dezenformasyonla 7/24 esasında mücadele ederken diğer yandan medya okuryazarlığının ve dijital okuryazarlığın milletimiz nezdinde gelişmesi için var gücümüzle çabalıyoruz.' dedi.

Duran, dezenformasyonun toplumsal huzur, millî birlik ve beraberlik ile ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturabileceğini belirterek, güvenilir habercilik anlayışının desteklenmesi ve etik gazeteciliğin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

'YEREL MEDYA MİLLETİN SESİDİR'

Yerel medyanın yalnızca kentlerdeki gelişmeleri kamuoyuna aktarmadığını, aynı zamanda demokratik hayatın önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Duran, yerel basının güçlü olmasının medya ekosistemine ve çok sesliliğe katkı sağlayacağını söyledi.