Giresun'da tarihi bir binada eğitim veren Giresun Ticaret Lisesi Mezunları okullarının müzeye dönüştürülmesi için başlattıkları mücadeleyi sürdürüyor. Daha önce müze yapılmasına ilişkin alının kararın uygulanmadığını ifade eden mezunlar konuyu İl Genel Meclisi'ne taşıdılar.

Giresun'un merkezinde bulunun ve geçmişten. bugüne çok sayıda öğrenci yetiştirip Giresun'a eğitim alanında önemli katkı sunan Giresun Ticaret Lisesi'nin mezunları, emekli öğretmenleri ve kent sakinleri, tarihi okul binalarının müzeye dönüştürülmesi için başlattıkları mücadeleyi sürdürüyor

Okulun Müzeye dönüştürülmesiyle ilgili oluşturulan Gönüllü Yürütme Kurulu üyeleri İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci tarafından meclise davet edildi. Meclis başkanı Ahmet Şahin, oturum sırasında konuklar adına önce Giresun eski belediye başkanı Hasan Karaibrahimoğlu, okulun öğrencisi ve emekli müdürü Ali Güneş’e söz verdi.



Konuyla ilgili Giresun28Haber'de yer alan haberde konu detaylı bir şekilde gündeme getirildi.

Karaibrahimoğlu okulun tarihi bir yapı olduğunu ve doğal müze olduğuna dikkat çekerek meclis üyelerinden müze olması yönünde yürüttükleri çabalarına destek istedi.



ALİ GÜNEŞ: “CUMHURBAŞKANI MÜZE KARARI VERDİ, AMA DEĞİŞTİRDİLER “

Ali Güneş ise okulun Zeytinlik semti içinde yeraldığını belirtti ve tarihi geçmişi ve kültürel önemine dikkat çekerek “Giresun Ticaret Lisesi binası, mimari açıdan Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir yapıdır. Bulunduğu konum itibarıyla Giresun Kalesi, tarihi camiler, Zeytinlik Semti ve Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılan Katolik Kilisesi ile kültürel bir doku bütünlüğü oluşturmaktadır. Bu sebeple, bina sadece mimari değil, tarihi ve kültürel bir miras olarak da büyük öneme sahiptir.” dedi.



Ticaret Lisesi binasının dönemin milletvekili Sabri Öztürk’ün çabalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildiğini ve Cumhurbaşkanı kararıyla 2022 yılında müze yapıldığınu söyleyen Güneş, “Her şey yolunda giderken, 2024 yılında alınan yeni bir kararla müze onayı iptal edilerek, binanın kütüphane olarak kullanılması yönünde karar alındı. Bu gelişme, yıllardır süren çabaları boşa çıkarma riski taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.



Ali Güneş, Giresun’un kütüphaneye değil, tarih ve kültürünün, Osman Ağa, Hüseyin Avni Alparslan gibi kahramanların, ilimize hizmet etmiş şahsiyetlerin geleceğe taşıyacak bir Kent Müzesi’ne ihtiyacı olduğunu bunun için de Ticaret Lisesi binasının en uygun bina olduğunu sözlerine ekledi.

İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci ise söz aldı ve binanın mülkiyetinin Milli Emlak’ta olduğunu ancak müze olarak göründüğünü belirterek, “Ortada bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Kararname hala geçerli. Bu konuda meclis olarak karar vermeliyiz“ dedi.



Toplantı sırasında CHP’li üye Eyüp Çifçi, okulun müze olarak kullanılması için gurup önergesi sundu. Başkan Ahmet Şahin ise tüm gurup başkanlarının da önerge vererek konuyu gündeme alacakları sözünü verdi.