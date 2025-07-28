Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenilirliğini artıran ve tüketici güvenini sağlamayı amaçlayan karekod uygulaması, 28 Temmuz Pazartesi günü itibariyle zorunlu hale geldi.BURSA (İGFA) - 7 Haziran 2024 Dünya Gıda Güvenilirliği Günü’nde başlatılan karekod uygulaması Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle 8 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

28 Temmuz 2025 Pazartesi günü (bugünden) itibaren gıda işletmelerinin karekodlarını tüketicilerin görebileceği bir yerde bulundurması gerektiğini vurgulandı.

Market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim alanlarında faaliyet gösteren esnafı bilgilendiren yetkililer, esnafa çağrıda bulunarak bu konuya hassasiyet gösterilmelerini istedi.

TC kimlik numaransı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınacak İşletme Kayıt Belgesi’nde yer alan TR-XX ile başlayan kodu kullanarak, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/isletme/QRKodOlustur adresinden karekod oluşturarak, iş yerinizin görünür bir noktasına asılması istendi.

Uygulama, gıda güvenilirliğini artırmayı ve tüketici güvenini sağlamayı amaçlıyor.