Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara hem eğlenme hem de keşfetme fırsatı sunduğu ‘Gezgin Çocuk Atölyesi’ Taraklı ve Kocaali’de binlerce minikle buluştu. Yaklaşık 2 bin çocuğun katıldığı atölyeler, müzik ve dans gösterilerinden yüz boyama atölyelerine, çeşitli ikramlarından eğlenceli oyunlara kadar gün boyu süren renkli etkinliklere sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, miniklerin hayal dünyasını zenginleştirirken eğlenceyle birlikte çevre bilinci ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırıyor.

Eğlenceyle eğitimi bir araya getiren Gezgin Çocuk Atölyesi, Taraklı ve Kocaali’de çocuklara unutulmaz bir gün yaşatırken onların kişisel gelişimine de katkı sundu. Minikler, enerjilerini atıp gönüllerince eğlenirken yüz boyama, balon dağıtımı, müzik ve dans etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı. Etkinlik boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapılarak çocuklara keyifli bir ortam sunuldu.

Geyve, Pamukova, Karapürçek, Sapanca, Arifiye ve Karasu’nun ardından Taraklı ve Kocaali’de gerçekleştirilen atölye, önümüzdeki haftalarda da diğer ilçelerde miniklerle buluşmaya devam edecek.