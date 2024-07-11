Sakarya'da Geyve Belediyesi Garaj Amirliği’nin ilk kadın belediye otobüs şoförü Nebahat Çakır sefere başladı.SAKARYA (İGFA9 - Geyve Belediyesi Garaj Amirliği’nin ilk kadın belediye otobüs şoförü Nebahat Çakır sefere başladı.

Uzun yıllar hayal ettiği belediye minibüs şoförlüğüne kavuşan Çakır’ı sürücü koltuğunda gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, özellikle kadınlar hemcinslerini görmekten büyük mutluluk duydu.

Babasının mesleğinin şoförlük olması sebebiyle çocuk yaşlardan itibaren şoförlüğe meraklı olduğunu ve bu nedenle genç yaşlarda mesleğe başladığını belirten tecrübeli sürücü Nebahat Çakır, yaklaşık 12 yıldır araç kullandığını belirterek, servis şoförlüğü yaptığını ve uzun yol şoförlüğünde bulunduğunu anlattı.

Geyve Belediyesi Garaj Amirliği’ne belediye minibüs şoförü olmak için müracaat ettiğini, yapılan değerlendirme ve sürüş testinin ardından işe kabul edildiğini belirten Çakır, en büyük hayali olan belediye otobüs şoförlüğünü gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını söyledi. Kadınlara da seslenerek şoförlük yapabileceklerini tavsiye eden Çakır, “Cesareti olan kadınlarımızı bekliyorum. Geyve Belediye Başkanımız Selçuk Yıldız’dan Allah razı olsun, sağ olsun beni destekledi. Şu an görevimin başındayım” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILDIZ’DAN ŞOFÖR NEBAHAT’A DESTEK

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız Belediye Garaj amirliği birimini ziyaret ederek görev başlayan kadın sürücü Nebahat Çakır’a kullanacağı minibüsün anahtarını teslim etti. Başkan Yıldız; “Bildiğiniz üzere makam aracımız ile iki adet Mercedes minibüsü takas etmiştik. Ve seçimler öncesinde Geyveli hanımlara kültür gezileri sözü vermiştik. Nebahat Hanım’ın şoförlük tecrübesi, yapılan sürücülük testlerini de geçmesi sonrasında özellikle hanımlara yönelik gezilerimizde hanımlarımızın da konforunu düşünerek minibüsümüzde Şoför Nebahat dönemini başlattık. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığı ile Nebahat Hanım’ın kullandığı araçlar ile seyahat edebilir.” Dedi.