TR Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, TR Düşünce Kulübünün hangi amaçla yola çıktığını, kulübün neyi hedeflediğini ve Bursa’nın temel sorunlarını Herkes Duysun muhabirine açıkladı.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - TR Düşünce Kulübü'nün Bursa ve Türkiye meselelerini konuşmak, fikir ve proje üretmek, şehre katkı koymak ve yeni nesile bir şeyler bırakmak için yola çıktığını dile getiren Genel Başkan Ercan Yakut, Düşünce Kulübünün eleştirisel bir kurum olmadığını belirtti.

BURSA’NIN DEĞERİNİ DÜNYAYA İSPATLAMAK İÇİN YOLA ÇIKAN BİR KURULUŞ…

TR Düşünce Kulübü’nün İznik’te kurulduğunu söyleyen Başkan Yakut, “5 imparatora başkentlik yapan bir coğrafyadan geliyoruz. İznik’in kıymetini ve Bursa’nın değerini hem Türkiye’ye hem de dünyaya ispatlamak için yola çıkan bir kuruluştur.” şeklinde konuştu.

“BURSA’NIN ÜÇ DEĞERİNİ BİLMİYORUZ”

Bursa’nın 3 farklı değerinin bilinmediğini vurgulayan TR Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, “Hem Uludağımızın hem de İznik Gölümüzün ve tarihinin kıymetini bilmiyoruz. Bursa’nın Karacabey, Kurşunlu’dan, Yalova Armutlu’ya olan kıyısını iyi kullanamıyoruz.” dedi

BURSALILAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Bursanın sorunlarına dikkat çeken Genel Başkan Yakut şu ifadeleri kullandı:

“Bursa’da ulaşım ve kentsel dönüşüm sorunları var. Sanayi ile beraber Bursa, kirlenmeye devam ediyor. Bursa adına oturup konuşmak, gerçek anlamda Bursa’yı planlamak, Bursa’nın tarihi merkez alanını ortaya çıkarmak ve Bursa’nın yeni yapılanması ile beraber bütün Bursa kamuoyunun harekete geçmesi gerekir. Bu çok büyük maliyetler değildir. Bunun için devlet erkanı ve belediyelerimiz çok büyük masraflar diyor. Bursa sevdamızı ortaya koyarsak, bütün Bursalılar elini taşın altına koyarsa gerçek Bursa’yı ortaya çıkarırlar.”