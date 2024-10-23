Peynir, Türkiye’nin zengin mutfak kültürünün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kaşar peyniri, hem kahvaltılarda hem de yemeklerde sıkça tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Ancak piyasada birçok sahte ürün bulunması, tüketicilerin gerçek kaşar peynirini sahtesinden ayırt etmelerini zorlaştırıyor.Arda Şaru / herkes duysun

BURSA (İGFA) - Gerçek kaşar peynirinin genellikle düzgün, pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğunu belirten uzmanlar, renk tonunun sarıdan açık beyaza kadar değişebileceğini ancak homojen bir görünüm sergilemesi gerektiğini vurguluyor. Gerçek kaşar peyniri kesildiğinde içinde yağ birikmemiş olması gerektiğini ifade eden uzmanlar, kesilen kaşarın su da salmaması gerektiğini kaydediyor. Ayrıca kaşar peynirinin doku olarak yumuşak ama tok bir yapısı olması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, gerçek kaşar peynirinin kendine özgü hafif tatlı ve sütlü bir kokuya sahip olduğunu kaydederek, kesildiğinde keskin ve rahatsız edici bir koku yayıyorsa, muhtemelen kalitesiz bir ürünle karşı karşıya olduğunuz uyarısında bulunuyor.

Gerçek ve sahte kaşar peynirini ayırırken geleneksel yollara başvurduklarını belirten vatandaşlar ise “Sahte kaşar peyniri kestiğinizde bıçağa yapışır, gerçek olan yapışmaz. Sahte kaşar peyniri yanar ve yoğun duman çıkar, gerçek olan yanmaz ve görüntü olarak daha pürüzsüz bir yapıya sahiptir.” diyor.