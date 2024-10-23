Bursa Barosu’nda hafta sonu yapılan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Av. Metin Öztosun, mazbatasını Bursa İl Seçim Kurulu Başkanı Yaşar Baş’tan aldı.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Barosu Olağan Genel Kurulu, Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryumu'nda (BAOB) gerçekleştirildi. 3 adaylı seçim maratonunun kazananı Metin Öztosun oldu.

İki gün süren olağan genel kurulunu tamamlayan Bursa Barosu’nda 5 bin 937 üyeden 4 bin 168 üye 15 sandıkta oy kullandı. Mevcut Başkan Metin Öztosun 2 bin 96, Hakkı Savunur Soğancı 562, Sibel Özbudak ise bin 510 oy aldı. Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Öztosun, "Seçimin kazananı Bursa Barosu'dur" dedi.

Bursa Barosu’nda yeniden başkanlığa seçilen Av. Metin Öztosun, mazbatasını Bursa İl Seçim Kurulu Başkanı Yaşar Baş’tan aldı.

Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu kontrolünde gerçekleştirilen ve kesinleşen seçim sonuçlarına göre Bursa Barosu kurullarına seçilen isimler ve yönetim kurulu genç temsilcileri şöyle:

YÖNETİM KURULU: Av. Özen Dağdeviren, Av. Tolga Polat, Av. Nilay Parlar, Av. Atakan Arar, Av. Aslı Evke Yetkin, Av. Erhan Yaşbey, Av. Müberra Gülen Aydın, Av. Umut Mısır, Av. Gülender Adıgüzel, Av. Yener Poroy

DİSİPLİN KURULU: Av. Ülkü Şimşek, Av. Özcan Mehmetalioğlu, Av. Atila Atik, Av. Nisa Ören, Av. Ömer Gül

DENETLEME KURULU: Av. Sibel Gündüz Topcu, Av. Nilüfer Aydın, Av. Tezcan Uçar Durgun

TBB DELEGELERİ: Av. Gürkan Altun, Av. Özge Yılmaz Türker, Av. Mefharet Öztürk Ceylantepe, Av. Asude Şenol

YÖNETİM KURULU GENÇ TEMSİLCİLERİ: Av. Barış Sayar, Av. Kardelen Akgün, Av. Rümeysa Yaren Koç, Av. Zeynep Yazıcı, Av. Metin Gökalp, Av. Simge Belin Öztürk, Av. Nilgün Özbulut, Av. Çınla Karaca Oruçoğlu, Av. Ezgi Bilgin, Av. Orkun Tekin