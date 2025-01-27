40 yıldır her gün sokakta çektiği fotoğraflarla Türkiye’nin sosyal ve siyasi arşivini oluşturan foto muhabiri Ali Öz, geçtiğimiz hafta Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD)’ın konuğu oldu.BURSA (İGFA) - Hayatı mücadelerle dolu geçen ünlü foto muhabiri Ali Öz, BUFSAD'ın konuğu oldu. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı çıkmak için fotoğrafçı olan Öz, mesleğinin inceliklerini paylaştı.

‘Foto muhabiri leopar gibi çevik olmalı ve avına iyi yaklaşmayı bilmelidir" diyen Ali Öz, "İnsan fotoğrafı çeken, sosyal içerikli ve sokak fotoğrafı çeken muhabirin çok iyi bir psikolog olması da gereklidir. Karşıdaki insanın tepkisini çok iyi takip ederek hızlı karar vermek ve uygulamak önemlidir. Haber fotoğrafçılığıyla sanat fotoğrafçılığının kesiştiği noktada iş yapıyorum. Haber fotoğrafçılığını mümkün olduğunca estetik kurallar çerçevesinde yapmaya çalışıyorum. Yaptığımız işi çok önemli ve kutsal olarak görüyorum" dedi.

Gerçeğin direkt anlatıcısı olarak serbest foto muhabirliğini sürdüren Öz, toplum ve insanlık adına iş yaptıklarını belirterek, "İnsanların gözü ve kulağıyız. Onların sorunları üzerine çalışıyoruz. Doktorlar insan sağlığı ile biz toplum sağlığı ile ilgili çalışıyoruz. Dans fotoğraflarını iki nedenle çekiyorum. Sahnedeki dans, renk, ışık, kompozisyon beni etkileyen şeyler, fotoğrafçılığımı da zenginleştiren unsurlar. Ben sokakta çok acı olaylar yaşıyorum. Ruhumun tedavisi için de dans fotoğrafları çekiyorum" diye konuştu.