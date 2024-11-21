Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Seminerleri serisinin 26’ncısını, Eskişehir Sanayi Odası 50. Yıl Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Etkinliğe Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ESİAD) iş birliğiyle düzenlendi. Seminere, Eskişehir ve çevre illerden sektör temsilcileri ile yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Program kapsamında, güneş enerjisi ve enerji depolama alanındaki en güncel gelişmeler, sektörün ihtiyaçları ve gelecekteki fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, sektörün geleceğine ışık tutan bu etkinlikte hem bilgi alışverişinde bulundu hem de yeni iş birlikleri için önemli fırsatlar yakaladı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda büyük bir öneme sahip olan bu etkinlikte, güneş enerjisi ve enerji depolama uygulamalarındaki teknolojik gelişmeler, ürün seçimi, yatırım sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve mevzuattaki düzenlemeler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. 2028 yılı için belirlenen güneş enerjisi kurulu gücünün 33 bin megavat olmasını hedefleyen stratejik plan çerçevesinde, sektördeki fırsatlar ve yakın zamanda çıkması beklenen mevzuat düzenlemeleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Seminer, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık, GENSED Yönetim kurulu Üyesi Emre Kıraç ve ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın açılış konuşmaları ile başladı ve ardından, GENSED Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Hakan Erkan’ın moderatörlüğündeve GENSED’in seminer modelinde oturumlara geçildi.

GENSED seminer modeli, birebir sohbet ortamında, konusunda uzman sektör temsilcileri ile katılımcıları bir araya getirdi. Aynı zamanda fuaye alanında katılımcılar, konuşmacılar ile doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. Seminer, katılımcılardan gelen sorularla sohbet ortamında zenginleşerek interaktif bir ortamda oldukça verimli geçti.Bu dinamik ortam, bilgi alışverişini güçlendirirken güneş enerjisi ve enerji depolama alanındaki güncel gelişmelerin daha iyi anlaşılmasını sağladı.

Mevzuattaki son düzenlemelere değinen Erkan; özellikle, sektördeki trafo kapasite sorununa çözüm olarak ürettikleri, aynı bağlantı noktasında şebekeye enerji vermeksizin öz tüketim amaçlı yeni bağlantı şekli olan 5.1.j ye dikkat çekerek, Bakanlığa sundukları önerinin programa alındığını ve yıl sonuna kadar gerekli düzenlemenin yayınlanacağını belirtti.

ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ, SEKTÖRE CİDDİ BİR İVME KAZANDIRACAK

Güneş enerjisinin Türkiye’nin enerji dönüşümündeki stratejik rolüne vurgu yapan Erkan ayrıca konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2028 yılı güneş hedeflerimize ulaşmak için şebekenin dengelenmesinde enerji depolamaya ihtiyaç duyulacağını ve enerji depolamadaki artışın sektöre ciddi bir ivme kazandıracağını belirterek ilerleyen süreçte, geleceğin en büyük enerji oyuncusunun güneş enerjisi + enerji depolama olacağının altını çizdi.”

