İstanbul Mahmutbey'de Genesis Cafe Restourant açılışı ünlü isimlerin katılımlarıyla gerçekleşti .İSTANBUL (İGFA) - Mekan açılışında Genesis Cafe Restaurant isletme sahipleri Ahmet korkular, Hüseyin Fırat,Emrah Teker ve Yusuf Kırvar görkemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Mekan açlışında bulunan önemli sanatçı isimler Tuğba Özay, Tuğba Ekinci, Ebru Polat, Zeynep Dizdar, Faruk K misafirleri hem coşturdu hemde hayranlarıyla bol bol fotograf çekindi. Açılışta yapılan diğer etkinlikler ise Başlangıçta palyaçolar çocuklarla oyunlar oynarken Şinanay Bando Grubu rüzgar gibi geçti. Ek Trio müzik dinletisi mekanda olanlara müzik ziyafeti çekti. Rusyadan gelen dans grubu eğlenceli anlar yaşattı.

Açılış kurdelesi iş insanı Mehmet Ökten öncülüğünde kesildi.

Bir anda şiddetli yağan yağmur organizasyonun tamamlanmamasına sebep olsada işletmeci Ahmet Korkular, "Allah'ın rahmet bereketi yağıyor, gelen misafirlerimize sonsuz teşekkurler" dedi .

Ayrıca bütün sanatçıların yağmura aldırmadan sahneye çocuklarla çıkıp hep bir ağızdan şarkı söylemesi güzel anların yaşanmasına sebep oldu.