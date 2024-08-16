Genel Sekreter Baraçlı, Kartepe Teleferiğini ziyaret ederek, yeni bir sosyal yaşam alanının oluştuğu bölgede çeşitli incelemelerde bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin vizyon projelerinden olan ve açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi gören Kartepe Teleferiği, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarası eşliğinde hizmet vermeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kartepe Teleferiğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Teleferikle yolculuğa da çıkan Genel Sekreter Baraçlı, Büyükşehir’in yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturduğu Kuzuyayla’da devam eden çalışmaları da yerinde inceledi ve bilgi aldı.

DETAYLI BİLGİ ALDI

Kocaeli genelinde yapımı devam eden projelerle faaliyette olan birçok hizmeti yakından takip eden Genel Sekreter Baraçlı, Kocaeli Kartepe Teleferiğinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Derbent İstasyonu yanında inşasına devam edilen katlı otopark hakkında teknik personelden bilgi alan Genel Sekreter Baraçlı, teleferikle Kuzuyayla’ya çıktı. Kuzuyayla İstasyonunda da detaylı incelemelerde bulunan Genel Sekreter Baraçlı, teleferik hattı bölgesine önümüzdeki dönemde yapılması hedeflenen projeler hakkında bilgi aldı. İncelemede Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal ve Numan Balaban ile ilgili daire başkanları hazır bulundu.

TELEFERİK KARTEPE’YE DEĞER KATTI

Kartepe Teleferik hattındaki görevli personelle samimi diyaloglarda bulunan ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Genel Sekreter Baraçlı, “Kartepe Teleferiği açıldığı günden bu yana vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Bu projemiz Kocaeli’ye değer kattı. Önümüzdeki dönemde bu projeyle entegre birçok projeyi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Kuzuyayla’da yeni bir sosyal yaşam alanı oluşacak, yaz-kış cazibe merkezi haline gelecek ve şehrimizin turizm destinasyonuna yeni bir halka eklenecek” dedi. Genel Sekreter Baraçlı, daha sonra Antikkapı’nın Kuzuyayla’daki tesisinde iştiraklerin genel müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda devam eden ve planlanan projeler üzerinde görüşüldü.