Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Ankara’da düzenlenen “Çevrefest” etkinliğinde geri kazanım suyunu anlattı. Genel Müdür Ali Sağlık, 2023 yılında sanayide kullanılan 15.1 milyon metreküp suyun geri kazanım suyundan sağlandığını ve bunun da sanayide kullanılan suyun yüzde 35’ine denk geldiğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Çevre Haftası dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen “Hepimizin Bir Dünyası Var” temalı “Çevrefest” etkinliğinde, farkındalık oluşturmak için iklim tüneli, çevre-sıfır atık ile çocuk etkinliklerinin yanı sıra söyleşiler, atölye çalışmaları ve kitap fuarı yer aldı. Etkinlik kapsamında Genel Müdür Ali Sağlık, Kocaeli’de İSU Genel Müdürlüğü’nün geri kazanım suyu ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

GENEL MÜDÜR ALİ SAĞLIK: "SU SINIRLI KAYNAK, YERİNE BİR ŞEY KOYAMAYIZ" Çevre Şehircilik Haftası dolayısıyla Ankara’da Geri Kazanım Suyunu anlatan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, küresel ısınma ile birlikte suyun stratejik önemine vurgu yaptı. Genel Müdür Ali Sağlık: “Su sınırlı bir kaynak, yerine koyabileceğimiz herhangi bir madde yok. Ülkemiz su kaynakları açısından zengin bir ülke değil. Bu nedenle suyu çok iyi korumalı ve geleceğe dönük sürdürülebilir politikalar belirlemeliyiz,” dedi.

“İÇME SUYU ÜZERİNDEKİ BASKI AZALTILMALI” Genel Müdür Ali Sağlık, su kaynaklarının korunması için bir takım önlemleri sıralayarak suyun öneminden bahsetti. Sağlık: “Kayıp suyun azaltılması, su tasarrufu konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla eğitimler, teknolojik imkânlardan faydalanmak, suyun rasyonel fiyatlandırma politikalarının belirlenmesi çok önemli konular. Bunlara ek olarak, deniz suyunun arıtılması, atık su geri kazanımı, mevcut içme ve kullanma suyunun depolanması, havzalar arası su transferi ve yeraltı sularının kullanımı da içme suyu üzerindeki baskıyı azaltacak çok mühim önlemler,” diye konuştu.



SANAYİYE VERİLEN SUYUN %35’İ GERİ KAZANIM SUYU Arıtılmış atık suların endüstri tarafından kullanımını teşvik ederek, yeraltı suları ve şebeke suyu kullanımını azaltmayı ve böylece su kaynakları üzerindeki baskıyı hafifletmeyi hedeflediklerini ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık: “Sanayide geri kazanım suyu ve kuyu suyu kullanımındaki azalışın sağlamış olduğu katkı geleceğimiz için hayati öneme sahip. Kocaeli’de atık su arıtma tesislerimizde toplamda 131.400 metreküp/gün, 48 milyon metreküp/yıl kapasitede kurulu geri kazanım ünitelerimiz bulunmaktadır. Mevcut geri kazanım üniteleri; amacına bağlı olarak Hızlı Kum Filtre, Basınçlı Kum Filtre ve Ultraviyole Dezenfeksiyon prosesleri ile çalıştırılmaktadır. 2023 yılında sanayide 15.1 milyon metreküp geri kazanım suyu ile sanayi tesislerinde kullanılan suyun yüzde 35’ini geri kazanım suyundan sağladık. Bu oranı yaptığımız çalışmalar ile daha yukarı seviyelere çıkararak içme suyu kaynakları üzerinde oluşacak baskıyı önemli oranda azaltmayı planlıyoruz,” dedi.

