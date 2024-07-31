BURSA (İGFA) -Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal’ın ismini, Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ndeki Sanat Sokağı’nda bulunan Şehir Tiyatroları Genco Erkal Sahnesi’nde yaşatacak. Bir süredir tedavi gören usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. 60 yıllık sanat hayatında, kendi sahnesinin dışında yalnızca Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarıyla birlikte Eskişehir’de sahnelediği “Azizlikler” oyunu ile özel bir yeri olan Genco Erkal’ın ismi ölümsüzleşiyor.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Sanat Sokağı içerisindeki Şehir Tiyatroları Sahnesi, “Genco Erkal Sahnesi” olarak hizmet verecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bir Cumhuriyet sanatçısı Erkal’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Türk tiyatrosu, büyük bir usta ve çınarını kaybetti. Üzüntümüz çok büyük. Ancak onun isminin Eskişehir’de yaşatılması için bir çalışma yapmıştık. Sanat ve sanatçı dostu Yılmaz Büyükerşen Hocamızın büyük emek verdiği Sanat Sokağı’ndaki sahnemiz, Genco Erkal Sahnesi olarak sanatseverleri ağırlayacak. Bu konuyla ilgili Ekim ayında planlanan açılışa Genco Erkal’ı da davet ederek hep birlikte açılış yapacaktık. Ne yazık ki; bu veda ile açılışı birlikte yapamayacağız. Ancak anısını sahnemizde yaşatmaya devam edeceğiz. Büyük ustaya Allah’tan rahmet diliyor, tüm sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum.” dedi.

Hizmete açılacak sahnede Genco Erkal’ın şu sözleri yer alıyor: “Her şeyimi Cumhuriyet’e borçluyum. Aklım, fikrim, vicdanım, dünya görüşüm, bağımsızlık, özgürlük, barış tutkum, laiklik, insan hakları, kadın erkek eşitliğine inancım, insan emeğini en yüce değer kabul edişim, sanatın gücüne yürekten bağlılığım, hepsini ve daha fazlasını Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum. 100. yılda 100 bin kere teşekkür ediyorum."