Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Kütüphanem Kocaeli' projesi kapsamında keyifli bir etkinlik daha gerçekleşti. 'Doğayı Okuyorum: Dağların Satır Arası' adlı etkinlik, Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda lise öğrencilerini doğa ve kitapların ortak paydasında buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - 'Doğayı Okuyorum: Dağların Satır Arası' adlı etkinlikte gençler doğayı okuyarak keşfetti. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, gençlere hem okuma kültürünü geliştirme hem de doğayla daha güçlü bağ kurma fırsatı sundu.

Programın ilk bölümünde öğrenciler, Kuzuyayla'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüş boyunca çevreyi gözlemleyen gençler, doğanın sunduğu zenginliği keşfederek keyifli zaman geçirdi.

DOĞA, İNSAN VE KİTAP ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Programın devamında yazar Dursun Çiçek'in katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in de katıldığı etkinliğin söyleşi kısmında doğa, insan ve okuma kültürü arasındaki güçlü bağ ele alınırken, gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine yönelik önemli değerlendirmeler paylaşıldı.

GENÇLER KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençleri kültür, sanat ve edebiyatla buluşturan projelerini sürdürürken, 'Kütüphanem Kocaeli' kapsamında düzenlenen etkinliklerle onların kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kuzuyayla'da gerçekleştirilen 'Doğayı Okuyorum: Dağların Satır Arası' etkinliği de gençlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.