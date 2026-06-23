Kayseri Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren Hoş Seda Musiki Topluluğu, Babalar Günü dolayısıyla düzenlediği özel konserle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı

KAYSERİ (İGFA) - Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Türk Sanat Müziğinin birbirinden değerli eserleri yaz akşamına ayrı bir renk kattı.

Şef Melikgazi Haliloğlu yönetiminde sahne alan Hoş Seda Musiki Topluluğu, titizlikle hazırladığı repertuvarıyla dinleyenlerden tam not aldı. Program boyunca özellikle hicaz makamındaki eserler büyük beğeni toplarken, müzikseverler zaman zaman eserlere eşlik etti.

TÜRKÜYLE FİNAL

Duygu dolu anların yaşandığı konser, Kayseri yöresinin sevilen türkülerinden 'Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor' ile sona erdi. Alanı dolduran vatandaşlar, final eserini alkışlarla karşılayarak sanatçılara teşekkür etti.

AĞMAZ: 'BU KONSERLERİN DEVAMI GELECEK'

Program sonunda Şef Melikgazi Haliloğlu'na plaket takdim eden Talas Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın selamlarını ileterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ağmaz konuşmasında, 'Değerli hemşehrilerimiz, öncelikle sizlere Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'ın selamlarını iletiyorum. Bu güzel haziran akşamında epeydir hazırlanan ve benim de provalarına katıldığım koromuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu konserlerin devamı gelecek.' ifadelerine yer verdi.

SANAT VE KÜLTÜRLE GÜÇLENEN TALAS

Konser sonunda Talas Belediye Meclis Üyesi Emine Timuçin tarafından koro adına bir üyeye çiçek takdim edilirken, program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Talas Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda düzenlediği etkinliklerle vatandaşları sanatla buluşturmaya devam ederken, Hoş Seda Musiki Topluluğu da Türk musikisinin eşsiz eserlerini yeni nesillere aktarma misyonunu sürdürüyor.