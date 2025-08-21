ORC Araştırma, 13-16 Ağustos 2025’te 17-29 yaş arası 2.160 genç seçmenle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu, gençlerin siyasi eğilimlerini ortaya koydu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 28,3 oy oranıyla birinci sıraya yerleşti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise yüzde 24,1 ile ikinci oldu. CHP ile AKP arasındaki yüzde 4,2’lik fark, Ankara’da siyasi kulislerde şaşkınlık yarattı.

AKP’nin gençler arasında gerilemesi, parti içinde strateji tartışmalarını alevlendirdi. Anketin sürprizi, Zafer Partisi’nin yüzde 9,1 oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşmesi oldu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) yüzde 7, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise yüzde 6,6 oy aldı.

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde AKP lider, CHP ikinci, DEM üçüncü, MHP dördüncü olmuştu. Gençlerin tercihi, mevcut siyasi tabloyu altüst ediyor. Diğer partilerin oy dağılımı şöyle: İYİ Parti yüzde 5,2, Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 4,3, Yeni Milli Parti (YMP) yüzde 3, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 2,8, Saadet Partisi yüzde 2,5, A Parti yüzde 2,4 ve Büyük Birlik Partisi (BBP) yüzde 2,1.

Anket, gençlerin ekonomik kriz, eğitim sorunları ve işsizlik gibi konularda hassas olduğunu gösteriyor. Zafer Partisi’nin yükselişi, göçmen politikalarına yönelik tepkilerin gençler arasında yankı bulduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, bu sonuçların partilere 2028 seçimleri öncesi önemli mesajlar verdiğini belirtiyor.

Genç seçmenlerin çeşitliliğe açık ve yeni siyasi hareketlere yönelen tavrı, Türkiye’nin siyasi geleceğini yeniden şekillendirebilir. Ankete katılanların yüksek katılım oranı, gençlerin siyasete ilgisinin arttığını da ortaya koydu.