Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen meclis simülasyonu, Pamukkale Üniversitesi'nden 90 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İGFA) - Farklı siyasi düşünceleri temsil eden öğrenci grupları; ulaşımdan çevreye, altyapı yatırımlarından sosyal desteklere kadar kentin birçok önemli başlığı üzerine hazırladıkları önergeleri sundu, görüşlerini aktardı ve karşılıklı tartışmalar gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programın kapanışına Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök, Gençlik Meclisi Başkanı Demir Batur ve öğrenciler katıldı. Meclis Simülasyonunda gençler, yerel yönetim süreçlerine dair gerçek bir meclis deneyimi yaşayarak hem karar alma mekanizmalarını, hem de demokratik katılım kültürünü yakından tanıdı.



'ORTAYA KONAN FİKİRLERİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'



Kapanış konuşmasında gençlere seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlerin vizyonu ve özgüvenli duruşunun kendilerini gururlandırdığını belirterek, 'Geleceğimizin teminatı gençlerimizin böyle bir vizyona sahip olmaları, kendilerini özgüvenle ifade edebilmeleri hem ülkemiz, hem de kentimiz için büyük bir önem taşıyor. Bu bilinçle bir araya gelen gençlerimizi görmek bizleri gerçekten umutlandırıyor ve gururlandırıyor. Katılım sağlayan tüm gençlerimize teşekkür ediyor, ülkemizin yarınlarına dair ortaya koydukları fikirler ve katkılar için kendilerini tebrik ediyoruz. Buradan çıkan sonuçları ilgili birimlerimizle değerlendirerek hayata geçmesi için gayret edeceğiz' ifadelerini kullandı. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur ve Baro Başkanı Ufuk Kök de gençlerin bu örnek çalışmasını takdir ettiklerini belirterek emeği geçenleri tebrik etti.



Konuşmaların ardından gençler, Başkan Çavuşoğlu ve protokol üyelerine merak ettikleri konuları yöneltti, kentte yapılmasını istedikleri projeleri, yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, gençlerin taleplerini not alarak değerlendireceklerini belirtti. Program, gençlere katılım belgelerinin verilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.