29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Edirne'de düzenlenen anlamlı bir etkinlikte, öğrenciler il yöneticilerinin koltuklarına oturarak temsili olarak yönetime geçti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Etkinlikler çerçevesinde, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın makamına, Uzunköprülü Şükrüpaşa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Seray Yavaşer oturdu. 'Küçük Başkan' olan Yavaşer, makama oturur oturmaz ilk talimatını verdi.

Küçük Başkan Seray'ın, şehrin çocukları adına yaptığı ilk ve anlamlı talimat, 'Çocuklara yönelik oyun alanlarının daha da genişletilmesi' oldu. Bu talimat, törene katılanlar ve yerel yöneticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Baba Serkan Yavaşer ve anne Sibel Yavaşer de yapılan bu etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Edirne Belediye başkanı Filiz Gencan'a teşekkür ettiler.