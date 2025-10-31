Ankara Keçiören Kanuni Mahallesi, Şehit Piyade Asteğmen Ömer Zeki Varan Parkı içinde yer alan Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi, haftanın tüm günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çocukların sanatla iç içe büyümesini, kültürel mirası tanımasını ve hayal güçlerini özgürce ifade etmelerini sağlayan müzede, Türk mitolojisinden; Umay Ana, Anka Kuşu, Hayat Ağacı gibi figürler ile Anadolu'nun binlerce yıllık el sanatları ve farklı ülkelerden çocukların gönderdiği resimler sergileniyor.

ÇİZİMLER TEKNOLOJİYLE CANLANIYOR

Müzenin en ilgi çekici alanları arasında ise çocukların kendi çizimlerinin teknolojiyle birleşerek animasyona dönüştüğü özel deneyim bölümü yer alıyor.

Bu bölümde çocuklar, hayal ettikleri karakterleri ekranda canlandırarak unutulmaz bir sanat yolculuğu yaşıyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak sunulduğu müze, cocuksanatmuzesi.kecioren.bel.tr adresi üzerinden randevu alınarak ziyaret ediliyor.

'GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYORUZ'

Müzenin gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzemiz, geleceğimizin sanatçılarını yetiştiriyor.

Çocuklarımız burada hem kültürel mirasımızı tanıyor hem de hayal güçlerini teknolojiyle buluşturuyor. Tüm çocuklarımızı sanatla dolu bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.' dedi.