Türkiye’de güncel sanatı ve genç sanatçıları destekleyerek yeni sanatsal yaklaşımların görünürlüğünü artırmak üzere bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması” sonuçlandı.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmada ödüle layık görülen genç sanatçılara toplam 420 bin lira para ödülü takdim edilecek. Yarışmada "Başarı Ödülü"ne layık görülen 5 sanatçı ayrı ayrı 35 bin lira, "Mansiyon Ödülü" alacak 5 sanatçı da ayrı ayrı 17 bin lira alacak. Eserleri sergilenecek 20 sanatçıya ise yine ayrı ayrı 8 bin lira para ödülü verilecek.

Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı aralık ayı içerisinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu’nda düzenlenecek.

Sergide görsel sanatın farklı ifade biçimlerini içeren 30 eser izleyenlerin beğenisine sunulacak.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN SANATÇILAR

Yarışmanın seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “Başarı Ödülü”ne Bedirhan Kılıç, Elif Boyraz, Halil İbrahim Çakmak, Sena Soykök ve Uğur Bişirici layık görüldü.

Sanatçılar Özgün Şahin, Adil Öksüz, Esra Demirkaya, Erdoğan Paksoy ve Ahmet Dağdelen de yarışmanın “Mansiyon Ödülü”nü alacak.

Türkiye’nin genç yeteneklerinden İrem Sütçü, İhsan Berke Saraçoğlu, İrem Sür, Tekin Karakuş, Çağrı Çamcı, Begüm Sönmez, Hasret Şahin, Tuğçenur Karaefe, Melek Hacıfettahoğlu, İrem Koç, Gözde Betülay Yorulmaz, Kemal Kahveci, Şirvan Güngörmez, Duru Bozkurt, Berivan Kaya, Firuze Burçak Toraman, Dilek Korkmaz, Ezgi Şen, Zehra Gülbahar ve Efe Tan Engin’in çalışmaları da sergide ziyaretçilerle buluşacak.