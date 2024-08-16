Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda yaz tatillerini verimli şekilde değerlendiren 7-14 yaş arası öğrenciler arasında; Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma, 40 Hadis Ezber, Akıl ve Zeka Oyunları, Oyun Kodlama, Ses, Gastronomi, Resim ve Sıfır Atık gibi dokuz farklı alanda yarışmalar düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında düzenlenen yarışmalarda kazananlar belli oldu.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen programda eğitim süresince gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Yarışmalar, Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma, 40 Hadis Ezber, Akıl ve Zeka Oyunları, Oyun Kodlama, Ses, Gastronomi, Resim ve Sıfır Atık gibi dokuz farklı alanda yapıldı.

Online olarak Genç KOMEK Yaz Okulu derslerine katılan ve yarışma için Konya dışından gelen öğrenciler de heyecana ortak oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda bu yıl eğitim alan 20 bin öğrenci, yaz tatillerini verimli şekilde değerlendirerek, yeni bilgiler edindi.

GENÇ KOMEK ATÖLYE PROGRAMI YENİ DÖNEM KAYITLARI 22 EKİM'DE BAŞLIYOR

Genç KOMEK Atölye programı ise 22 Ekim'de yeni dönem kayıtlarına başlayacak. Bu program hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, genckomek.com ve komek.org.tr adreslerini ziyaret edebiliyor.