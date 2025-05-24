Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas Gençlik ve Spor Merkezi öğrencisi, Özen Egemen Efe Er, karate branşında gösterdiği üstün başarılarla il sınırlarını aşarak Türkiye’nin gururu oldu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, genç yeteneklerin gelişimini desteklemek ve ülke genelinde başarılar kazanmalarını sağlamak adına spora çok yönlü yatırımlar yaparak, geleceğin şampiyon sporcularının yetişmesine öncülük etmeyi sürdürüyor. Bu vizyonun en parlak örneklerinden biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas Gençlik ve Spor Merkezi öğrencisi ve aynı zamanda Manyas Belediyespor’un lisanslı milli sporcusu Özen Egemen Efe Er, Zonguldak’ta düzenlenen 2024-2025 Okul Sporları Karate Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye birincisi olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı grafiği çizen Egemen Efe Er, yalnızca iki ay önce Kocaeli’de düzenlenen ve 61 il, 460 kulüp ile 4 bin sporcunun katıldığı 2025 Türkiye Karate Şampiyonası’nda da Türkiye ikinciliği elde ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

BAŞARILI SPORCU BALKAN ŞAMPİYONASI’NA HAZIR

Uluslararası alanda da ülkemizi başarıyla temsil eden Egemen Efe Er, İstanbul’da düzenlenen ve 12 ülke ile 1654 sporcunun katıldığı 2024 28’inci Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda birinci olarak altın madalya kazanmıştı. Egemen Efe Er, gözünü bir kez daha 30-31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde Karadağ’ın Bar kentinde düzenlenecek olan 29’uncu Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na dikti. Milli takım adına yarışacak olan genç sporcu, Türkiye’yi bir kez daha gururlandırmak için tatamiye çıkacak.