Türkiye tarihinde amatör bisiklet yarışları arasında en fazla bisiklet tutkununu bir araya getiren Visa | Maximiles Black L'Étape Türkiye by Tour de France'ın startı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından verildi.

İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Tour de France'ın resmi serisi L'Étape Türkiye by Tour de France, üçüncü kez İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ümraniye Anadolu Millet Bahçesi'nden verilen startla başlayan Visa | Maximiles Black L'Étape Türkiye by Tour de France, dünyanın farklı ülkelerinden bisikletçileri İstanbul'un iki kıtasını birleştiren eşsiz parkurda buluşturdu.

23 ülkeden 1822 sporcunun katıldığı organizasyonda 97,6 kilometrelik uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz, kadınlarda Gökçe Demirsoy; 41,3 kilometrelik kısa parkurda ise erkeklerde Recep Ünalan, kadınlarda Aylin Yüce şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'un doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen yarış, katılımcılara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya'dan Avrupa'ya uzanan kıtalararası bir bisiklet deneyimi sundu. Uzun ve kısa parkurların yanı sıra 31,40 kilometrelik Kıtalararası Deneyim Parkuru da bisiklet tutkunlarını İstanbul'un eşsiz coğrafyasında bir araya getirdi.

L'Étape Türkiye by Tour de France 2026'nın startı; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ve milli bisikletçi Ahmet Örken'in katılımıyla verildi.

TOUR DE FRANCE RUHU İSTANBUL'UN İKİ KITASINDA YAŞANDI

Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black ile Visa'nın isim sponsorluğunda, Amaury Sport Organisation (A.S.O.) ve 78 Event tarafından düzenlenen L'Étape Türkiye by Tour de France, Tour de France'ın küresel marka değerini İstanbul'un benzersiz coğrafyasıyla buluşturdu. Dünyada iki kıtayı birleştiren tek L'Étape organizasyonu olma özelliğini taşıyan yarış, amatör bisikletçilere profesyonel bisiklet dünyasının atmosferini deneyimleme fırsatı sundu.

Maximiles Black ve iş ortağı Visa'nın isim sponsorluğunu üstlendiği L'Étape Türkiye ile ülkemizde bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına, hareketli yaşamın teşvik edilmesine ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmayı hedeflendi.

VİSA | MAXİMİLES BLACK L'ÉTAPE TÜRKİYE 2026'DA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz, 02:35:31 derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçti. Kadınlarda ise Gökçe Demirsoy, 02:57:03 derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Kısa parkurda erkeklerde Recep Ünalan, 01:03:09 derecesiyle birinciliği elde ederken, kadınlarda Aylin Yüce, 01:07:34 derecesiyle günün kazananı oldu.

Uzun Parkur Erkekler - 97,6 km

Ömer Cumhur Boyraz- Boyraz Cycling Academy 02:35:31Martin Stefanov- Blue Rocks-02:35:32Peter Dashev- Ferdi- 02:35:32

Uzun Parkur Kadınlar - 97,6 km

Gökçe Demirsoy- Ferdi- 02:57:03Züleyha Dikbaş- BikePedia Racing Team- 03:01:33Şeniz Pamuk- Team ISS Academy- 03:02:56

Kısa Parkur Erkekler - 41,3 km

Recep Ünalan- Team ISS Academy- 01:03:09Cengiz Güner- BikePedia Racing Team- 01:03:09Murat Uslu- Büyükçekmece Bisiklet Kulübü- 01:03:09

Kısa Parkur Kadınlar - 41,3 km

Aylin Yüce- Büyükçekmece Bisiklet Kulübü- 01:07:34Zale Karakaş- Team ISS Academy- 01:16:10Özger Sınar- Ferdi- 01:17:46

İSTANBUL YOLLARINDA TOUR DE FRANCE MAYOLARI SAHİPLERİNİ BULDU

L'Étape Türkiye by Tour de France'da Tour de France'ın ikonik mayoları da sahiplerini buldu. Genel klasman liderlerine verilen Sarı Mayo, sprint klasmanında öne çıkan sporculara verilen Yeşil Mayo, tırmanış performansının liderlerine takdim edilen Benekli Mayo ve 25 yaş altı sporcuların mücadelesini simgeleyen Beyaz Mayo, yarışın farklı klasmanlarında başarı gösteren bisikletçilere verildi.

Sarı Mayo - Erkekler: Ömer Cumhur Boyraz

Ömer Cumhur Boyraz Sarı Mayo - Kadınlar: Gökçe Demirsoy

Gökçe Demirsoy Yeşil Mayo - Erkekler: Erkan Güngör

Erkan Güngör Yeşil Mayo - Kadınlar: Gökçe Demirsoy

Gökçe Demirsoy Benekli Mayo - Erkekler: Petar Dashev

Petar Dashev Benekli Mayo - Kadınlar: Şeniz Pamuk

Şeniz Pamuk Beyaz Mayo - Erkekler: Lev Kocherov

Lev Kocherov Beyaz Mayo - Kadınlar: Fatemeh Yousefi

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Yanık, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Ümit Bisiklet Mosso Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özgül, Škoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar, CarrefourSA Kurumsal İletişim Direktörü Melis Karatay ve Tour de France şampiyonu Chris Froome tarafından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.