Gemlik'te etkili olan kuvvetli yağış ve fırtınanın ardından deniz seviyesinin yükseldiği Karacaali ve Narlı mahallelerinde, suların çekilmesiyle birlikte belediye ekipleri kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Karacaali ve Narlı mahallelerinde deniz seviyesinin yükselmesine neden oldu. Deniz suyunun yola kadar ulaştığı bölgelerde kısa süreli tedirginlik yaşanırken, suların çekilmesiyle birlikte Gemlik Belediyesi ekipleri hızla sahaya indi.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, deniz seviyesinin normale dönmesinin ardından sahil şeridinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çamur, yosun ve çeşitli atıkların temizlenmesi için yoğun mesai harcanırken, sahil alanları kısa sürede yeniden vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcıları Emrecan Uzunkaya ve Durmuş Uslu, belediye meclis üyeleriyle birlikte Karacaali ve Narlı mahallelerinde yürütülen çalışmaları takip etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, olumsuz hava koşullarının ardından belediyenin tüm birimleriyle sahada olduğunu belirterek, 'Fırtına sonrası sahillerimizden mahalle aralarına kadar ilçemizin dört bir yanında hızlı bir şekilde harekete geçtik. Karacaali ve Narlı'da deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan kum ve yosun birikintilerini kısa sürede temizledik. Hemşehrilerimizin güvenliği, sağlığı ve yaşam konforu için tüm ihbarlara anında müdahale etmeye devam ediyoruz,' ifadelerini kullandı.