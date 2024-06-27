Türkiye çapında mesleki eğitime yönelik model projelerin mimarı olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yiyecek içecek sektörünün nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefiyle kurduğu BTSO Mutfak Akademi ile firmaların istihdam talebine çözüm üretiyor. Merkez, 11 ayrı branşta gastronomi alanında verdiği ücretsiz yeni nesil profesyonel eğitim programlarıyla her yıl ortalama 600 kişiyi istihdama kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO öncülüğünde “Gelecek Mutfakta Pişiyor” mottosu ile modern bir yapıda hizmet veren ‘Mutfak Akademi’ eğitim programlarına devam ediyor. BUTGEM bünyesinde faaliyet gösteren ‘BTSO Mutfak Akademi’de yeme içme sektörünün nitelikli istihdamına çözüm üretmek amacıyla aşçılık, aşçı yardımcılığı, pastacılık, pastacı yardımcısı, barista, servis görevlisi, pizzacı, dönerci, baklavacı, girişimci aşçı, girişimci pastacı, yiyecek içecek işletmeciliği ve pidecilik alanlarında eğitimler veriliyor. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, yeme-içme, turizm ve konaklama sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda BTSO Mutfak Akademi projesini hayata geçirdiklerini söyledi. TÜRKİYE’YE ÖRNEK KOMPLEKS BİR YAPI Mutfak Akademi’nin sosyal sorumluluk anlayışıyla özellikle kadınların, gençlerin ve dezavantajlı bireylerin iş hayatına kazandırılmasında önemli bir misyon üstlendiğini belirten Özen, merkezin sahip olduğu Türkiye’nin en büyük uygulamalı mutfaklardan birisi olduğunu vurguladı. Özen, “BTSO Mutfak Akademi genişletme ve geliştirme çalışmalarını tamamlamasıyla hem amfi hem oditoryum, yeni eğitim mutfakları ve stüdyoları ile kompleks bir yapı olma özelliğine kavuştu. Türkiye’deki oda ve borsalar arasında bir ilk olan merkezimiz, uzman eğitimciler eşliğinde sektöre nitelikli personel yetiştirmeye devam ediyor.” dedi. SEKTÖRÜN İSTİHDAM AÇIĞINA BTSO KATKISI BTSO Mutfak Akademi’de eğitimlere katılan kursiyerlerin mezun olduktan sonra yüzde 95’inin istihdama hızlı bir şekilde katıldığını ifade eden Abidin Şakir Özen, şöyle devam etti: “Sektörümüzün istihdam talebi oldukça fazla. Mezun olan kursiyerler eğitimlerini tamamladıktan sonra hemen istihdam oluyor. BTSO Mutfak Akademi olarak Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve BEBKA gibi kuruluşlarla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Şu anda merkezimizde yeni faaliyete geçen alanlarla birlikte her yıl ortalama 600 kursiyer mezun oluyor. Mezun olan kursiyerlerin tamamına yakını istihdam ediliyor. Gastronomi alanında hayalleri olan 18-40 yaş arasındaki herkes kurslarımızdan faydalanabilir. BTSO olarak sektörlerimizin nitelikli istihdamına yönelik örnek projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” “MUTFAK AKADEMİ İLE KARİYERİME GÜZEL BAŞLADIM” BTSO Mutfak Akademi’nin eğitimlerinden faydalanan kursiyerler de merkezden aldığı eğitimleri değerlendirdi. Aynı zamanda Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu olan Enes Güler, BTSO Mutfak Akademi’de güzel bir eğitim dönemini geride bıraktığını belirterek, “Pandemiye denk geldiği için üniversitede uzaktan eğitim görmek zorunda kalmıştım. Pratik ve teknik alanında eksikliğimi BTSO Mutfak Akademi ile çözmek istedim. Usta şeflerimiz ve yöneticilerimiz bizlere çok fazla değer kattı. Mezun olduktan sonra kendime iyi bir kariyer planı yapmak istiyorum. En büyük hayalim kendi işyerimi açmak. Herkesi BTSO Mutfak Akademi’ye davet ediyorum” dedi “MESLEĞİ KEŞFETMEK İÇİN BTSO MUTFAK AKADEMİ EN DOĞRU ADRES” Aynı zamanda yüzme antrenörü olan Hakan Bayram da eğitimlerden faydalanan- ve işe başlayan kursiyerlerden birisi. Gastronomi alanında büyük merakının olduğunu ifade eden Bayram, “Burada 2 ay boyunca eğitim aldım. Mezun olduktan sonra hemen işe yerleştim. Mutfak Akademi’nin fiziki ve teknik alt yapısı bizlere büyük avantaj sağladı. Mesleğe başlangıç noktasında BTSO Mutfak Akademi çok iyi bir yer. İş bulmak gibi bir endişem hiçbir zaman olmadı. Gastronomi alanında eğitim almak isteyen herkesi Mutfak Akademi’ye davet ediyorum” diye konuştu. “MÜKEMMEL BİR EKİPLE GÜZEL BİR EĞİTİM DENEYİMİ YAŞADIK” Kursiyerlerden Kerem Kurubacak, merkezde pastacılık alanında eğitim aldığını belirterek, “İnternet üzerinden başvuru yaptım. Daha önce aşçılık deneyimim vardı. Aşçılığı ve pastacılığı birleştirince daha iyi sonuçlar elde ettim. Buradaki mükemmel bir ekiple birlikte güzel işler başardık.” mesajı verdi. Kursiyerlerden Kuşan Yiğiter ise 15 sene boyunca tekstil sektöründe çalıştıktan sonra kariyerine yeme içme sektöründe devam etme kararı aldığını belirterek, “BTSO Mutfak Akademi’nin bana kapılarını açtığı için çok şanslıyım. Sektörle ilgili bir sürü reçete denedik ve tarif öğrendik. Aynı zamanda problem çözme yeteneğimizi geliştirdik.” dedi.

GELECEK MUTFAKTA PİŞİYOR Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren ‘BTSO Mutfak Akademi bugüne kadar yüzlerce kursiyeri sektöre kazandırdı. Aynı zamanda BTSO Mutfak Akademi’nin uygulama restoranı olarak kurgulanan 1889 Bursa&Double F Restoran’da hem mutfak hem de serviste çalışarak aldıkları eğitimi pekiştirmekte ve gerçek bir restoran deneyimi yaşayarak iş hayatına hazırlıyor. Sektördeki firmaların taleplerine göre takvimin belirlendiği BTSO Mutfak Akademi’de eğitimlere katılmak isteyen adaylar ilk olarak www.btsomutfak.com adresindeki formu doldurarak başvuru yapabiliyor. Adaylar daha sonra komisyon üyelerinin ön değerlendirmesi ile mülakata başvurabilecek.