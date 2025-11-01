Uluslararası ödüllü genç sanatçılar, dünyaca ünlü arpist Merve Kocabeyler'in onur sanatçısı olduğu 'Geleceğin Yıldızlarıyız' projesi kapsamında sahneye çıkıyor. Yıldız Yayıncılık CEO'su Murat Bayer'in organizatörlüğünü üstlendiği proje Avusturya Kültür Ataşeliği'nin desteği ve Biletinial iş birliğiyle 6 Kasım'da başlıyor.

İSTANBUL (İGFA9 - Sanatın genç seslerine alan açan yepyeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. 'Geleceğin Yıldızlarıyız' adıyla başlatılan bu özel konser serisi, yaşları 12 ile 22 arasında değişen yetenekli çocuk ve gençleri uluslararası ödüllü sanatçılarla aynı sahnede buluşturuyor. Projenin onur sanatçısı ise dünya çapında başarılarıyla tanınan arpist Merve Kocabeyler.

Yıldız Yayıncılık CEO'su Murat Bayer'in organizatörlüğünü üstlendiği proje, Avusturya Kültür Ateşeliği desteği ve Biletinal iş birliğiyle gerçekleşiyor. Proje 6 Kasım 2025 - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek bir dizi konseri kapsıyor. Avusturya Kültür Ofisi'nin desteği ile Avusturya Konsolosluğu'nda gerçekleştirilecek solo performansların biletleri Türkiye'nin önde gelen etkinlik platformu Biletinial üzerinden satışa sunuluyor.

Sanatın Yeni Nesli Sahneye Hazır Türkiye ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan projede 11 genç sanatçı yer alıyor. Sahne alacak isimler arasında Ada Yalın Yücel, Almila Şerbetçi, Derin Çopur, Duru Bulam, Elif Naz Ertuğrul, Elifsu Yalın, Lal Karaalioğlu, Lidya İpek Keskin, Perla Alara Kurşun, Raperin Doğa Yılmaz ve Zeynep Duru Güleç bulunuyor.

La Scala Operası'na kabul edilen ilk Türk arpist olan Merve Kocabeyler, Grammy Ödülleri'ni organize eden Recording Academy'nin New York ekibine seçildi. Ardından Concert Artists International Competition'da birincilik kazandı ve Carnegie Hall'de sahne aldı. Bu yıl 'Geleceğin Yıldızlarıyız' projesinin onur sanatçısı olarak genç yeteneklere ilham veriyor.