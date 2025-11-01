İBB İstanbul'un manevi dokusuna ve siluetine hayat veren mabetlere dönük kapsamlı hizmetlerini 2019'dan bugüne dek artırarak sürdürdü. 23 camiyi kapsayan, ilgili belediye birimleri tarafından yürütülen inşa ve tadilat çalışmalarında 14 yeni cami inşa edildi.

İSTANBUL (İGFA) - 3 caminin tadilat ve bakım onarımını tamamlandı. 2 caminin yapımı ve 1 caminin rekonstrüksiyon çalışmaları ile 3 caminin planlaması ise devam ediyor. 2019 yılında 39 selatin cami için verilen rutin bakım ve temizlik çalışmaları, 44 camiye çıkarılırken bu süre içerisi 640 tarihî mezar ve hazire ile 19 türbe restore edildi. Helvaî Tekkesi ve Türbesi, özgün temelleri üzerinde aslına uygun biçimde yeniden inşa edilerek çevresiyle birlikte ziyarete açıldı. Toplam 72 cemevine bakım, onarım ve tadilat desteği verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019 yılından bu yana kentteki camilere ve manevi yapılara yönelik inşa, tadilat ve bakım hizmetlerini seferberlik anlayışıyla geliştirdi. İlgili teknik ve kültürel birimleri tarafından yürütülen çalışmalar, toplam 23 camiyi doğrudan etkileyen dev projeler içeriyordu. Bu kapsamlı projeler neticesinde, kısa sürede 14 yeni cami projesi tamamlanarak kapılarını ibadete açtı ve İstanbul'un farklı semtlerine manevi birer nefes kazandırdı.

14 YENİ CAMİ İNŞA EDİLDİ

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın üstlendiği yapım çalışmalarında, 13 cami tamamlanarak ibadete açıldı. İbadete açılan ve İstanbul'un manevi gücünü artıran bu eserler arasında; aynı anda 6.240 kişinin ibadet edebileceği Kartal Soğanlık Mahallesi Merkez Camii, 6.151 kişilik kapasitesiyle Küçükçekmece Zeynebiye Camii, 1.500 kişilik Bayrampaşa Hacı Mustafa KAV Camii, 1.421 kişilik Kâğıthane Gürsel Mahallesi Sultan Melik Camii, 1.290 kişilik Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Dört Halife Camii, 1.200 kişilik Ataşehir İçerenköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Camii, 800 kişilik Fatih Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii, 700 kişilik Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Şehit Kamil Balkan Camii, 600 kişilik Sancaktepe Hacı Ahmet Bıyık Cami Ve Kuran Kursu, 500 kişilik Ümraniye Gülistan Şehit Selçuk Paker Camii, 400 kişilik Kartal Yakacık Eyüp Sultan Camii, 200 kişilik kapasitesiyle yeniden inşa edilen Fatih Yavuz Selim Mahallesi Karabaş Mescidi ve 94 kişilik Büyükada Nizam Camii bulunuyor. İnşa edilen veya tamamlanan cami projelerinin güncel yatırım maliyeti 2,5 milyar TL oldu.

Ayrıca Kültür Dairesi Dini Kurumlar Müdürlüğü tarafından 3 cami tadilat ve bakım onarımı yapıldı. Haydarhane Camii'nin yapımı tamamlayan İBB Miras, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami'sinin rekonstrüksiyon çalışmalarına devam ediyor. İBB'nin ilgili birimleri tarafından yürütülen bu inşa ve tadilat çalışmaları toplamda 23 camiyi kapsıyor.

DERNEK BAŞKANI ALİ ÖCAL: 'KARADENİZLİNİN DELİKANLI SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİNİZ'

Tek seferde 6.240 kişinin ibadet edebileceği Kartal Soğanlık Mahallesi Merkez Camii'nin açılışı, 2021 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılmıştı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldıktan sonra 2018'de yeniden yapımına başlanan ancak finansman sorunları nedeniyle yarım kalan cami projesi, İmamoğlu'nun talimatıyla hızlandırılmıştı. İmamoğlu, tamamlanan caminin ilk cumasına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte katılmıştı. Soğanlık Merkez Camii Dernek Başkanı Ali Öcal, camideki ilk cuma namazını kılan İmamoğlu'nu 'Bizi mutlu ettiniz bu camiyi yapmakla söz verdiğiniz gibi. Bugün de bu sözü yerine getiriyorsunuz. Karadenizlinin delikanlı sözünü yerine getiriyorsunuz' sözleriyle karşılamıştı.

İBB MİRAS'TAN SELÂTİN VE BÜYÜK CAMİLERE BAKIM

İBB Miras, kentin tarihi siluetinin ayrılmaz parçası olan camilere yönelik rutin temizlik ve bakım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda, manevi mirasın sembolü olan 44 camide düzenli çalışmalar yapılıyor. Bakım ve temizlik hizmetlerinin verildiği bu önemli mabetler arasında, yüzlerce yıllık tarihe tanıklık eden Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Nusretiye Camii, Nuruosmaniye Camii ve Eyüpsultan Camii gibi selatin camiler bulunuyor. Tarihi mirasın yanı sıra, İstanbul'un üç büyük yeni camisi olan Büyük Çamlıca Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii ve Marmara İlahiyat Camii de İBB Miras'ın bakım ve temizlik programına dâhil edildi.

Cami bakımlarının yanı sıra İBB Miras geçmişin manevi hafızasını korumak amacıyla 640 tarihî mezar ve hazire ile 19 türbeyi restore ederek yeniden ihya etti. İhya çalışmaları kapsamında Helvaî Tekkesi ve Türbesi, özgün temelleri üzerinde aslına uygun biçimde yeniden inşa edilerek çevresiyle birlikte ziyarete açıldı.

CEMEVLERİNE KAPSAMLI DESTEK

İBB, 2019 yılından itibaren kentteki cemevlerine yönelik kapsamlı tamamlama, bakım, onarım ve tadilat desteği sunuyor. Bu çok birimli hizmet programı kapsamında bugüne dek toplam 72 cemevine destek sağlandı. Destekler, İBB'nin farklı birimleri tarfından üstlenildi. Fen İşleri Dairesi Yapı İşleri Müdürlüğü 34 cemevine, Destek Hizmetleri Dairesi Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü 36 cemevine, Kültür Dairesi Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Müdürlüğü 1 cemevine yönelik destek sundu. Ayrıca, İBB Miras da Tunceli Düzgün Baba Türbesi ve Cemevi'nin restorasyonunu tamamladı. Hâlihazırda toplam 3 cemevi projesinin yapım ve tadilat süreçleri devam ediyor. Bu projeler arasında Bağcılar ve Küçükçekmece Cennet cemevlerinin tadilatı ile Sultangazi Cemevi'nin inşaatı bulunuyor.