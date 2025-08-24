Yaklaşan 2025-2026 sezonu öncesinde hazırlıklarına devam eden Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, sezonun ilk provasında Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol’u 94-64 mağlup etmeyi başardı.KOCAELİ (İGFA) - Son iki sezonda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçında Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol’u sahasında konuk etti.

Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Hakan Yapar ve Mehmet Fırat Alemdaroğlu ilk beşiyle sahaya çıkan Çayırova Belediyesi, maça Hakan Yapar’ın basketleriyle 5-0’lık seriyle başladı.

Müsabakanın başında elde ettiği üstünlüğü devam ettiren ve savunmada da diri bir görüntü veren temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 28-16 önde kapattı. Sahaya giren her oyuncudan katkı almaya devam eden ve tabeladaki üstünlüğünü bir an olsun bırakmayan Çayırova Belediyesi devreye 46-30 önde girdi.

BERKAY CANDAN’DAN 17 SAYI

Maçın üçüncü ve dördüncü periyodunda da hücumda ve savunmada güzel performansına devam eden Çayırova Belediyesi, müsabakadan 94-64 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 17 sayılık performansıyla Berkay Candan olurken, Roberto Gallinat’ın 13 sayısı da galibiyette kritik rol oynadı.

İlk hazırlık maçındaki performansıyla herkesten tam not alan Çayırova Belediyesi, bir sonraki hazırlık maçında deplasmanda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor’a 27 Ağustos Çarşamba günü konuk olacak.