Gebze’nin sevilen isimlerinden, gazeteci ve Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun’un oğlu Yunus Emre dünya evine giriyor. 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek yapılacak düğün, Gebzelileri bir araya getirecek.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen gazeteci Serkan Torun şu sıralar tatlı bir telaş yaşıyor.

Aynı zamanda Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Serkan Torun’un oğlu Yunus Emre, dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Serkan-Arzu Torun çiftinin yakışıklı oğulları Yunus Emre ile Salim-Asiye Göksu çiftinin dünyalar güzeli kızları Ayşe’nin düğünü, 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Torun, Gebze Çırağan Düğün Salonu’nda saat 19.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılacak herkesi davet etti.