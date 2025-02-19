Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Mobilyacılar Çarşısı D-100 Karayolu üzerindeki üst geçitte başlattığı bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Mobilyacılar Çarşısı mevkii D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üstgeçidinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Büyük kısmı tamamlanan çalışmaların hava koşullarına bağlı olarak en kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde, tüm ilçelerde aralıksız çalışılıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler de belirlenen programlar dahilinde Kocaeli genelindeki üst geçitlerin bakım ve onarımını yerine getiriyor. Periyodik olarak gerçekleştirilen bakımlar sonrası vatandaşlar için daha güvenli ortamlar oluşturuluyor. Çalışmalar dahilinde Gebze Mobilyacılar Çarşısı mevkii D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üstgeçidi de bakıma alındı ancak kış şartları nedeniyle çalışmalara kısa süreliğine ara verilmişti.

Trafik akışını etkilemeden sürdürülen çalışmalar doğrultusunda üst geçitte merdiven basamaklarının ve korkulukların kaynak, zımpara, boya tadilatı işlemleri tamamlanırken, zemin kaplama çalışmaları ise devam ediyor. Kış şartları ve yağışlar nedeniyle kısa süreliğine ara verilen çalışmalar, havaların elverişli hale gelmesiyle peyder pey sürüyor.