KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Kargalı Mahalle Muhtarı Turgut Zafer, Elbizli Mahalle Muhtarı Yaşar Erdoğan, Duraklı Mahalle Muhtarı Orhan Yavaş ve Yağcılar Mahalle Muhtarı Ersun Çevik ile bir araya gelerek mahallelerin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahallelerde devam eden belediye hizmetleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları, ulaşım, çevre düzenlemeleri ile vatandaşlardan gelen talepler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Muhtarların sahadan aktardığı görüş ve önerileri dinleyen Başkan Büyükgöz, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının çözümüne yönelik planlamalar hakkında bilgi verdi. Karşılıklı istişare ortamında geçen görüşmelerde, vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetlerin hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

ORTAK AKIL VE GÜÇLÜ KOORDİNASYON

Muhtarların mahallelerde vatandaşlarla belediye arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Başkan Büyükgöz, hizmetlerin daha etkin ve hızlı yürütülebilmesi için muhtarlarla kurulan güçlü iletişime büyük önem verdiklerini belirtti. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmenin hizmet kalitesini artırdığını vurgulayan Başkan Büyükgöz, Gebze'nin her noktasına eşit, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Büyükgöz, belediyecilik anlayışlarının temelinde ortak akıl, istişare ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının bulunduğunu belirterek, muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye ve mahallelerin taleplerini yerinde dinlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretler, mahallelerde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların ele alınması ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.