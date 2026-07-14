Her yıl 15 Temmuz'da Kayseri Talas Belediyesi öncülüğünde açılan dünyanın en büyük Türk bayrağı yürekleri kabartıyor, birlik ve beraberliğin simgesi oluyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Kayseri protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek programda sevinç, gurur ve hüzün bir arada yaşanacak.

45 metre genişliğinde ve 67,5 metre uzunluğunda, tam 3 bin 38 metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük Türk bayrağı, 15 Temmuz Çarşamba akşamı saat 22.00'de, Yamaç Paraşütü İniş Alanında yine gururla açılacak.

15 Temmuz'un ruhuna yaraşır şekilde düzenlenecek etkinlik, Talas'ın millî duruşunu ve ortak hafızadaki yerini bir kez daha perçinleyecek. Alanı kaplayan dev Türk bayrağı vatan sevgisini, birlik ve beraberliği, Talas'ın özgün farkını bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterecek