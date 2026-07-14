Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'de sıcaklıklar düşerken, Güney Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Temmuz Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yağışların özellikle Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Hava sıcaklıklarının, Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.