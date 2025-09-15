İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir babaya, çocuklarının gözü önünde tokat atan şüpheli O.C.’nin (33) İstanbul’da yakalandığını duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu, Gebze’de yaşanan olayda şüpheli O.C., İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından olayla ilgili gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanmasının toplum huzurunu tehdit eden bir davranış olduğunu belirterek, "Toplum huzuruna kast edenlere ve trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1967631057827795328

Olayın çocukların güven duygusunu ve toplum huzurunu tehdit ettiğini belirten Yerlikaya, vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak şüpheli durumları bildirme çağrısını yineledi.

Yerlikaya, “112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım” dedi.