Gebze Bilişim Vadisi merkezli Erkba Medical, sadece 5 yılda yerli sağlık teknolojilerinde fark oluşturan projeleriyle 4. Kristal Çam Ödülleri'nde Yılın Sağlık Teknolojileri Girişimcisi seçildi. Firma, Türkiye'yi global pazarda temsil etmeyi hedefliyor.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Gebze Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren Erkba Medical, 4. Kristal Çam Ödülleri'nde Yılın Sağlık Teknolojileri Girişimcisi Ödülü'nü kazandı. Tören sonrası konuşan Erkba Genel Müdürü Batuhan Erkek, Türkiye'yi sağlık teknolojilerinde global pazarda temsil eden güçlü bir marka haline getirmek istediklerini söyledi.

Sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren 4. Kristal Çam Ödülleri, Ataşehir İnâl Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde düzenlendi. Törenin en dikkat çeken ödüllerinden biri ise Gebze Bilişim Vadisi ve Osmaniye Teknopark'ta faaliyet gösteren Erkba Medical'e verildi. Şirket, Yılın Sağlık Teknolojileri Girişimcisi Ödülü'nü alarak Kocaeli'nin gururu oldu.

Erkba Genel Müdürü M. Batuhan Erkek, 2020 yılında TÜBİTAK desteğiyle kurulan firmanın, Türkiye'nin ithal ettiği parmak, kol ve omuz tedavi cihazlarının üretimini gerçekleştirdiğini belirtti.

Başarısını yatırım turuyla büyütmeyi hedefleyen firmanın Fonangels platformu üzerinden bireysel ve kurumsal yatırımcılara açıldığını belirten Erkek, 'Elde edilecek kaynak, seri üretim altyapısının tamamlanması ve satış-pazarlama ağının ulusal ve uluslararası ölçekte genişletilmesi için kullanılacak. Erkba Medical, kısa vadede Türkiye'de büyümeyi, orta vadede ise Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında stratejik iş birlikleriyle global ölçekte konumlanmayı hedefliyor. 2026 yılında hedefimiz, seri üretimin altyapısını hazırlayıp uluslararası pazara açılmak' diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi yapay zekâ, sensör teknolojileri ve oyun tabanlı rehabilitasyon yazılımlarıyla rehabilitasyon süreçlerini dijitalleştiren entegre sistemler geliştiren Erkba Medical, yenilikçi Ar-Ge vizyonuyla 2024'te ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nda Gümüş Madalya kazanmıştı.