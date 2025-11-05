Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Güney ilçesinde uzun süredir yaşanan içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getiriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir DESKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, içme suyu deposu ile şebeke hattı arasındaki 5 bin 500 metrelik iletim hattı modern ve dayanıklı malzemelerle yenileniyor.

Yaklaşık 7 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje tamamlandığında, bölgedeki içme suyu altyapısı uzun yıllar güvenle hizmet verecek. Yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte, mevcut borularda sıkça yaşanan arızalar ve patlaklardan kaynaklanan su kesintileri önemli ölçüde azalacak. Su kayıplarının önüne geçilerek, depodan şebekeye iletim süreci daha verimli hale gelecek. Böylece, Güneyli vatandaşlar daha kesintisiz, sağlıklı ve yüksek basınçta içme suyuna kavuşacak.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU 'GÜNEY'DE ALTYAPI SORUNLARINI BİR BİR ÇÖZÜYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Başkan Çavuşoğlu, 'Güney ilçemizde vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı içme suyu sıkıntısını kalıcı şekilde çözmek için önemli bir yatırıma imza attık. 5,5 kilometrelik hattımızın yenilenen bölümü tamamlandığında ilçemizde hem basınç sorunları ortadan kalkacak hem de arızalardan kaynaklı kesintiler sona erecek. Hemşehrilerimiz artık daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun' dedi.