Bu sezon Efeler Ligi’nde boy gösterecek olan Gebze Belediyespor, sezona AXA Sigorta Kupa Voley karşılaşmalarıyla merhaba diyecek. 1. Grup’ta yer alan temsilcimiz, 20-21-22 Ekim tarihlerinde üst tura yükselebilmek için parkede ter dökecek.KOCAELİ (İGFA) - Zorlu grupta Spor Toto ve Kuşgöz Vinç Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak olan Gebze Belediyespor, ilk mücadelesine 21 Ekim Salı günü saat 14.00’te Spor Toto karşısında çıkacak. İkinci sınav ise 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşısında verilecek.

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Gebze Belediyespor, Kupa Voley’de alacağı sonuçlarla hem taraftarına umut vermeyi hem de lig öncesi moral depolamayı hedefliyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kupa Voley öncesi yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizin gururu olan Gebze Belediyespor’un yeni sezonda da başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum. Sporcularımıza ve teknik ekibimize yürekten başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.