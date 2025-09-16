Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri personeli çocukları için hayata geçirilen “Bizim Çocuk Evi” kreşi, eğitim hayatına başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ ve ilçe belediyeleri personeli çocuklarına yönelik kurulan “Bizim Çocuk Evi” kreşi, minik öğrencilere kapılarını açtı. ESKİ Genel Müdürlüğü içinde yer alan kreş, hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kreşin ilk gününde öğrencileri karşılayan ve onların heyecanına ortak olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çalışanların iç huzuruyla görevlerini yapabilmeleri için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “ESKİ Genel Müdürlüğümüzün içinde, personelimizin çocukları için hazırladığımız Bizim Çocuk Evi, eğitime başladı.

Çalışma arkadaşlarımızın gönül rahatlığıyla işlerine devam edebilmesi, çocuklarımızın ise güvenli ve sevgi dolu bir ortamda öğrenme yolculuğuna adım atabilmesi bizim için çok değerli. İlk gün heyecanına ortak olduğumuz çocuklarımıza ve mesai arkadaşlarımıza başarılarla dolu bir dönem diliyorum.” dedi.