Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören Ramazan Sokağı'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşlarla bir araya gelerek iftarını hemşerileriyle birlikte açtı.

GAZİANTEP (İGFA) - Festival Park'ta kurulan, ışıklarla süslenmiş sokakta, ezan sesiyle birlikte açılan oruçlar, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Çocukların neşesi, ailelerin huzuru ve Ramazan'a özgü geleneksel lezzetlerin kokusu, Ramazan Sokağı'nı adeta büyük bir gönül sofrasına dönüştürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iftar öncesinde Tema Park'ın yanında kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla birlikte orucunu açtı. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Şahin, daha sonra Ramazan Sokağı'nı ziyaret etti. Burada stant açan esnaflarla yakından ilgilenen Başkan Şahin, Gazi şehirlilerle sohbet ederek Ramazan ayının yalnızca bir ibadet dönemi olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik ve gönülleri buluşturma zamanı olduğunu vurguladı.

Ramazan Sokağı'nda kurulan iftar sofraları ve düzenlenen etkinlikler, her yaştan vatandaşı aynı çatı altında buluştururken şehrin kültürel dokusunu, geleneklerini ve manevi değerlerini yaşatmaya devam ediyor. Yüzden fazla stantta el emeği ürünler, yöresel lezzetler ve birbirinden renkli etkinliklerle panayır havası oluşturulurken, düzenlenen programlar tüm yaş gruplarına hitap ediyor.