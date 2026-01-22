ASFAT, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Karaçi Tersanesi'nde inşa edilen BADR korveti ile İstanbul Tersanesi'nde inşa edilen KOÇHİSAR gemilerini aynı gün denize indirerek yurtdışında muharip gemi inşa eden ilk Türk Savunma Şirketi ve aynı anda farklı denizlerde muharip gemileri seyre çıkaran ilk firma oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir kilometre taşı daha kaydedildi. ASFAT ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Pakistan MİLGEM Proje Sözleşmesi kapsamında, Pakistan Karaçi Tersanesi'nde inşa edilen BADR korveti ilk seyrine çıkarak Deniz Kabul Testlerine başladı.

Aynı gün, İstanbul Tersanesi'nde inşa edilen ve ASFAT'ın ana yüklenicisi olduğu KOÇHİSAR gemisi de test seyrine çıkartıldı. Böylece ASFAT, aynı anda farklı denizlerde muharip gemileri seyre çıkaran ilk Türk savunma sanayii şirketi unvanını elde etti.

ASFAT yetkilileri, söz konusu başarının Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda savunma sanayisinde milli ve uluslararası alanda yeni projelere öncülük etme misyonunun bir parçası olduğunu kaydetti.