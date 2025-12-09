Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çevreci, sürdürülebilir ve Yenilenebilir enerji projeleriyle yerel yönetimlere öncülük etmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - EGO Genel Müdürlüğü tarafından Macunköy 2. Bölge Müdürlüğü'nde bulunan Merkez Otobüs Bakım-Onarım Atölyeleri çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruldu.

Yaklaşık 10 bin metrekare çatı alanına kurulan ve 1242 kWp kurulu güce sahip tesis; tamamen temiz enerjiyle çalışarak hem çevreye hem de kurum bütçesine önemli katkı sağlayacak.

YILDA 1.4 MİLYON kWh ÜRETİM, 7 MİLYON TL TASARRUF

Tesis, TEDAŞ kabülünün de yapılmasının ardından 2025 yılı 11 Kasım itibarıyla elektirik enerjisi üretimine başladı. Toplam 2 bin 271 adet 550 Wp gücünde panelin kurulduğu tesisin, yılda 1 milyon 400 bin kWh elektrik enerjisi üretmesi bekleniyor. Bu üretimle birlikte de yıllık yaklaşık 7 milyon TL'lik mahsuplaşma öngörülüyor. Sistem, elektrik şebekesine entegre (on-grid) yapısıyla enerji üretimini doğrudan elektrik şebekesine aktarıyor.

Macunköy'de bulunan CNG dolum istasyonunun elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 41'inin bu santralden karşılanması planlanıyor. GES'in ekonomik ömrü yaklaşık 30 yıl, yatırım geri dönüş süresi ise 4,5 yıl olarak öngörülmektedir.

YILLIK 750 TON KARBONDİOKSİT EMİSYONU ÖNLENECEK

Tamamen temiz enerjiye çalışan sistem sayesinde yıllık ortalama 750 ton karbondioksit salınımı engellenmiş olacak. Projenin çevresel etkisi kadar ekonomik katkısı da dikkat çekiyor.

3 HAFTADA 42.500 kWh ÜRETİM, 220 BİN TL MAHSUPLAŞMA

2025 yılı Kasım ayının kış koşullarına rağmen GES, devreye alındığı 3 haftalık süreçte 42.500 kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdi. Bu üretimin ekonomik karşılığı 2025 yılı arz fiyatları dikkate alındığında yaklaşık 220 bin TL olarak hesaplandı. Yaz aylarında üretimin çok daha yüksek kapasitelere ulaşması bekleniyor.