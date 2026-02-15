Düzce'nin Yığılca ilçesinde muhtarlık yapan Ersin Kaptan, telefonla sucuk satmaya çalışan bir kişiyi ti'ye aldı. Görüşmeyi kayda alan Kaptan'ın esprili yanıtları sosyal medyada gündem oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yığılca'da muhtarlık yapan Ersin Kaptan, kendisini arayarak 'hediye' adı altında sucuk satmaya çalışan bir telefon satıcısıyla yaptığı görüşmeyi kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan diyalog kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Telefonda Kaptan'a 5 kilosu 3 bin lira olan sucuğu 'hediye' olarak göndermek istediğini söyleyen satıcıya, muhtar yaşlı ve anlamaz biri gibi davranarak karşılık verdi. 'Hediye diyorsun, 5 kilosu 3 bin lira diyorsun. Bana bunu bedava göndersene, ben de millete dağıtayım mübarek Ramazan'da. Başka hangi muhtarlar aldı? Yeriniz Afyonkarahisar'da mı kızım? Sen sucuk göndereceksin, ben sana para mı göndereceğim?' sözleriyle satıcıyı konuşturdu.

Satıcının ödemenin kargo üzerinden yapılacağını ve 'Sizin oraya kargo geliyor mu?' diye sorması üzerine Kaptan'ın yanıtı ise sosyal medyada en çok paylaşılan bölüm, 'Bizim her sabah karga geliyor, direkte 'karg' deyip gidiyor. O bizim adresimizi bilmez ki.' sözleri oldu.

Kayıt altına alınan görüşme, kullanıcılar tarafından hem eğlenceli hem de bilinçlendirici bulundu.

Olay, son dönemde artan telefonla satış ve dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.