Yenikarpuzlu Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel 'Şalvar Gecesi', yaklaşık 1000 kadının katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kadın dayanışmasının ön plana çıktığı gece, beldede büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenikarpuzlu Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel 'Şalvar Gecesi', beldedeki kadınları Belediye Kapalı Düğün Salonu'nda bir araya getirdi. Şalvarlarıyla geceye katılan yaklaşık 1000 kadın, yöresel müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, belde kültürünün önemli simgelerinden olan şalvarlar salonu adeta renk cümbüşüne çevirdi. Kadınların birlik ve beraberlik içinde geçirdiği gece, bölge genelinde de ilgi gördü.

Gecede konuşma yapan Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, etkinliğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında planlandığını ancak Ramazan ayı nedeniyle öne çekildiğini belirtti. Köprü, 'Normal şartlarda 8 Mart'ta kutladığımız bu anlamlı günü, bu yıl Mübarek Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle erkene aldık. Kadınlarımızın motivasyonu ve birliği bizim için çok kıymetli. Tüm kadınlarımıza iyi eğlenceler diliyorum' ifadelerini kullandı.

Gece boyunca müzik ve eğlence eksik olmazken, katılımcılar kendilerine bu imkânı sağlayan Belediye Başkanı Ahmet Köprü ve emeği geçenlere teşekkür etti.